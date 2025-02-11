Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью

Российские силы ПВО уничтожили над территорией Белгорода и Белгородского района несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянской областью и Крымом

По его словам, была повреждения получила кровля частного дома в селе Репное.

Информации о пострадавших и других повреждениях на данный момент не поступило.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаПВОБелгородская область

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