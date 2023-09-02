Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью

Кабмин: 30 млрд рублей выделено на повышение зарплаты работников бюджетной сферы Депутат Госдумы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии СМИ: СБУ предъявила бизнесмену Игорю Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем Бразильский защитник Келлвен перешел в московский ЦСКА Путин поздравил актрису Елену Проклову с 70-летием