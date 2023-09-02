Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Незначительно пострадало оконное остекление одного частного дома в селе Головчино.

Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьОбстрелПВО

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