Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью
2 сентября 202313:50
Российская система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Незначительно пострадало оконное остекление одного частного дома в селе Головчино.
Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru