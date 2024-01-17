Российские средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Валуйским округом Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

Минобороны России подтвердило уничтожение украинского беспилотника. По информации ведомства, инцидент произошел около 12 часов дня.

Ранее Минобороны России сообщило, что четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской областью, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВО

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