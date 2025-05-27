Российские средства ПВО сбили 99 БПЛА за ночь

В российском оборонном ведомстве уточнили, что 56 беспилотников сбили над Белгородской областью, еще 25 - над Воронежской, семь - над Владимирской.



Кроме того, пять дронов было уничтожено над Калужской областью, еще четыре - над территорией Тульской области и по одному – над Ростовской и Липецкой.

Кроме того, минувшей ночью жители Новомосковска (Тульская область) сообщали о взрывах в небе, напоминает телеканал 360.ru.

