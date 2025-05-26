Системы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над центральными регионами страны

Наибольшее число беспилотников было сбито над Орловской и Брянской областями — по семь в каждом регионе. Ещё шесть аппаратов были нейтрализованы над Тульской областью, три — над Курской.

В Минобороны уточнили, что все сбитые дроны были самолетного типа. Информация о разрушениях или пострадавших не приводится, передает «Радиоточка НСН».

