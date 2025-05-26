Системы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над центральными регионами страны

Российские средства противовоздушной обороны вечером 26 мая перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, инциденты произошли в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

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Наибольшее число беспилотников было сбито над Орловской и Брянской областями — по семь в каждом регионе. Ещё шесть аппаратов были нейтрализованы над Тульской областью, три — над Курской.

В Минобороны уточнили, что все сбитые дроны были самолетного типа. Информация о разрушениях или пострадавших не приводится, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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