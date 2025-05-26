Системы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над центральными регионами страны
Российские средства противовоздушной обороны вечером 26 мая перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным ведомства, инциденты произошли в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени.
Наибольшее число беспилотников было сбито над Орловской и Брянской областями — по семь в каждом регионе. Ещё шесть аппаратов были нейтрализованы над Тульской областью, три — над Курской.
В Минобороны уточнили, что все сбитые дроны были самолетного типа. Информация о разрушениях или пострадавших не приводится, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-главу района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве с землей
- Системы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над центральными регионами страны
- Путин удивился сообщению о нехватке картофеля в Белоруссии
- В Госдуме предложили допустить к преподаванию студентов непедагогических вузов
- Встреча Путина с главой МИД Турции в Москве будет короткой
- Россия готовит проект меморандума для передачи Украине
- Песков: Продолжение массовых обменов между РФ и Украиной зависит от переговоров
- ЕС отказался от консультаций с Россией в ВТО по углеродному механизму
- Путин заявил, что России не хватает собственного картофеля
- Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос — 2025»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru