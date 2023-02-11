Российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции 12 человек
11 февраля 202310:57
Российские спасатели в турецком городе Кахраманмараше, пострадавшем от землятресения, за минувшую ночь извлекли из-под тела 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
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11 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru