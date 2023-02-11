Российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции 12 человек

Российские спасатели в турецком городе Кахраманмараше, пострадавшем от землятресения, за минувшую ночь извлекли из-под тела 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

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«За прошедшую ночь российские отряды достали из завалов 12 тел, всего извлечены 44 человека», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что пятерых удалось спасти живыми, сообщает RT.

Всего, по последним данным, в результате землетрясений, произошедших в Турции, погибли 20 665 человек.


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиЗемлетрясениеТурция
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