Число погибших после землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции превысило 20 тысяч. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

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«Число погибших ... составило 20 213», — указал глава турецкого Минздрава.

Кроме того, 80 012 человек получили ранения.

В понедельник в Турции произошло мощное землетрясение, разрушившее более 6 тысяч зданий на юго-востоке страны. Стихийное бедствие затронуло территорию соседней Сирии: в стране погибли 1387 человек, 2326 пострадали.

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