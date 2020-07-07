Российские СМИ выступили в поддержку Ивана Сафронова

Российские средства массовой информации выступили в поддержку своего коллеги Ивана Сафронова – бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» – которого подозревают в госизмене. Так, редакция газеты «Ведомости» опубликовала заявление в поддержку бывшего спецкора издания.

«Мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он патриот своей страны. Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником просто невозможно. Мы требуем, чтобы все обстоятельства дела нашего коллеги были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона», — отмечается в сообщении.

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Кроме того, в поддержку Сафронова выступила газета «Коммерсант» и РБК.

Ситуацию, развернувшуюся вокруг задержания Сафронова, также прокомментировали и в NEWS.ru.

«Для таких людей, как Иван Сафронов, работа — это дело чести. Тем более он является потомственным журналистом. Поэтому сложно представить, что Иван мог взаимодействовать со спецслужбой НАТО. В это верится с трудом... Больше похоже на полнейший сюр», - отметили в издании.

Между тем, подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину. Об этом он заявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения, отмечает «Интерфакс».

О задержании Ивана Сафронова стало известно ранее во вторник. Следствие полагает, что он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, которые составляют государственную тайну. Следствие ФСБ России просит суд арестовать советника главы Роскосмоса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании Ивана Сафронова. По мнению Пескова, ставить дело Сафронова под особый контроль главы государства нет необходимости, поскольку у задержанного будет возможность защищаться.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
ТЕГИ:ГосизменаРоскосмосИван Сафронов
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