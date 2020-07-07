Российские СМИ выступили в поддержку Ивана Сафронова

Между тем, подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину. Об этом он заявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения, отмечает «Интерфакс».

О задержании Ивана Сафронова стало известно ранее во вторник. Следствие полагает, что он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, которые составляют государственную тайну. Следствие ФСБ России просит суд арестовать советника главы Роскосмоса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании Ивана Сафронова. По мнению Пескова, ставить дело Сафронова под особый контроль главы государства нет необходимости, поскольку у задержанного будет возможность защищаться.