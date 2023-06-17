Российские силы ПВО отразили атаку на НПЗ «Дружба» в Брянской области

В Брянской области российские средства ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, инцидент произошел сегодняшней ночью.

Глава региона уточнил, что средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.

Накануне в селе Корнево Курской области упал беспилотник ВСУ, напоминает «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:ОбстрелВСУПВОБрянская ОбластьНПЗ

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