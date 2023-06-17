Российские силы ПВО отразили атаку на НПЗ «Дружба» в Брянской области
17 июня 202311:22
В Брянской области российские средства ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошел сегодняшней ночью.
Глава региона уточнил, что средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.
Накануне в селе Корнево Курской области упал беспилотник ВСУ, напоминает «Газета.ру».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru