Российские разведчики выбили украинские войска с позиций на кременском направлении

На опубликованной в Telegram-канале РИА Новости видеозаписи видно, что российские военные ликвидировали бронетехнику украинцев. На кадрах заметно, как военные атакуют противника гранатами с беспилотника, чтобы выбить военнослужащих ВСУ из окопов, затем оператор дрона корректирует огонь артиллерии по живой силе противника и технике.

Ранее в ДНР сообщили об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

