Российские разведчики выбили украинские войска с позиций на кременском направлении
Разведчики боевой группировки «Отважные» Вооруженных сил России, используя дроны и артиллерию, выбили бойцов ВСУ с позиций на Кременском направлении в ЛНР. Об этом сообщило агентство РИА Новости 15 ноября.
На опубликованной в Telegram-канале РИА Новости видеозаписи видно, что российские военные ликвидировали бронетехнику украинцев. На кадрах заметно, как военные атакуют противника гранатами с беспилотника, чтобы выбить военнослужащих ВСУ из окопов, затем оператор дрона корректирует огонь артиллерии по живой силе противника и технике.
Ранее в ДНР сообщили об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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