Российские разведчики выбили украинские войска с позиций на кременском направлении

Разведчики боевой группировки «Отважные» Вооруженных сил России, используя дроны и артиллерию, выбили бойцов ВСУ с позиций на Кременском направлении в ЛНР. Об этом сообщило агентство РИА Новости 15 ноября.

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На опубликованной в Telegram-канале РИА Новости видеозаписи видно, что российские военные ликвидировали бронетехнику украинцев. На кадрах заметно, как военные атакуют противника гранатами с беспилотника, чтобы выбить военнослужащих ВСУ из окопов, затем оператор дрона корректирует огонь артиллерии по живой силе противника и технике.

Ранее в ДНР сообщили об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРРазведкаСпецоперацияУкраинаРоссия
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