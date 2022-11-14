В Минобороны РФ заявили об освобождении Павловки в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Павловка в Донецкой народной республике , сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«14 ноября 2022 года в результате упорных боёв российскими войсками полностью освобождён населённый пункт Павловка Донецкой народной республики", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделениями российских ВС в ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении был освобождён посёлок Майорск, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияМинобороны РФ
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