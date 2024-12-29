Украинский дрон сбили под Ростовом

Силы противовоздушной обороны России уничтожили в Ростовской области украинский дрон. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

ПВО уничтожили беспилотник в Усть-Донецком районе. Предварительно, никто не пострадал. Однако, как отметил губернатор, последствия на земле еще уточняются оперативными службами.

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Слюсарь уточнил, что силы и средства ПВО РФ продолжают отражать атаку БПЛА ВСУ. Других деталей глава региона на данный момент не привел

В ночь на 29 декабря над Ростовской областью уничтожили и подавили 17 беспилотников. Атаку отразили в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Ростовская ОбластьВСУБеспилотники

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