Российские моряки спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море

По данным ведомства, в ночь на понедельник фрегат принял сигнал бедствия от иностранного судна, следовавшего под флагами ФРГ и Греции. Отмечается, что российский корабль шел в порт Тартус в Эгейском море, однако изменил курс и начал переход в район бедствия, пишет RT. Операция по спасению 68 пассажиров прошла успешно.

«Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма", где им оказали необходимую медицинскую помощь», — указали в Минобороны.

Пассажиров «Авалона» доставили в бухту острова Калимнос для передачи греческой береговой охране.

