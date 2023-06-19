Российские моряки спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море
Экипажи российских фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и сухогруза «Пижма» спасли пассажиров иностранного судна яхтенного типа «Авалон», которое потерпело бедствие в водах Греции. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в ночь на понедельник фрегат принял сигнал бедствия от иностранного судна, следовавшего под флагами ФРГ и Греции. Отмечается, что российский корабль шел в порт Тартус в Эгейском море, однако изменил курс и начал переход в район бедствия, пишет RT. Операция по спасению 68 пассажиров прошла успешно.
«Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма", где им оказали необходимую медицинскую помощь», — указали в Минобороны.
Пассажиров «Авалона» доставили в бухту острова Калимнос для передачи греческой береговой охране.
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