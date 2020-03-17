Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020

Информация о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительности, и сообщения об этом являются ложью, - заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она призвала руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.





С инициативой о досрочном лишении депутатских полномочий своего товарища по партии выступила фракция ЛДПР в Госдуме.