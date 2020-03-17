Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, несмотря на высокий уровень риска. Так оценил положение дел Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства. Он призвал россиян не покупать продукты впрок: «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», - сказал глава государства. В свою очередь, первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у главы государства заявил о готовности властей ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны. Впрочем, сейчас необходимости в такой мере нет, - добавил Белоусов.
Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина.
Информация о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительности, и сообщения об этом являются ложью, - заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она призвала руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
С инициативой о досрочном лишении депутатских полномочий своего товарища по партии выступила фракция ЛДПР в Госдуме.
Депутат Сергей Катасонов, напомним, по возвращении из Франции, неблагополучной с точки зрения коронавируса, отказался от самоизоляции, а продолжал ходить на заседания Госдумы, в том числе и на то, где выступал Владимир Путин. 12 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на двухнедельный карантин самого Катасонова и депутатов, которые контактировали с ним. Позже в Кремле заверили, что глава государства не контактировал с Сергеем Катасоновым.
Чемпионат Европы по футболу в этом году не состоится.
Он перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято на видеоконференции УЕФА. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Это первый в истории перенос чемпионата Европы. Причем, пришелся этот перенос на юбилейный, 60-й турнир. Все международные соревнования на территории России также отменены решением Министерства спорта. Что касается Олимпийских Игр, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, то Международный олимпийский комитет выпустил заявление, в котором говорится, что время для ключевых решений по Играм-2020 еще не наступило.
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