СМИ: В Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения

Уточняется, что инцидент произошёл на Боут-авеню в Чернгталае на Пхукете, возле принадлежащего россиянину кафе.

Сотрудники полиции обнаружили на месте преступления синий седан пулевыми отверстиями в лобовом стекле, внутри машины находился 44-летний гражданин РФ с огнестрельными ранениями груди, туловища и плеча.

По данным издания, пострадавшего госпитализировали, он находится в коме.

Ранее туристический скоростной катер врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета, пострадал 21 турист из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

