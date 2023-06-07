СМИ: В Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения
Вооружённое нападение на гражданина РФ произошло в Тайланде, сообщает тайский портал Thaiger со ссылкой на полицию.
Уточняется, что инцидент произошёл на Боут-авеню в Чернгталае на Пхукете, возле принадлежащего россиянину кафе.
Сотрудники полиции обнаружили на месте преступления синий седан пулевыми отверстиями в лобовом стекле, внутри машины находился 44-летний гражданин РФ с огнестрельными ранениями груди, туловища и плеча.
По данным издания, пострадавшего госпитализировали, он находится в коме.
Ранее туристический скоростной катер врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета, пострадал 21 турист из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru