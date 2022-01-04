Российская туристка избита на юго-востоке Мексики

Нападение на российскую туристку произошло на юго-востоке Мексики в штате Чиапас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратура штата.

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Отмечается, что нападение совершили местные протестующие, которые требовали плату за проезд по дороге. Избиение произошло в ответ на отказ женщины оплатить.

Инцидент произошел 3 января. Женщина ехала на автомобиле из штата Кинтана-Роо.

Прокуратура начала процесс привлечения к отвественности людей, ответственных за нападение.

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ТЕГИ:ТуризмМексика
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