Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий
Египет стал одним из самых популярных зарубежных направлений у российских туристов, Мурманск вошел в топ внутренних направлений для путешествий. Об этом рассказала турагент Марина Соколова в стриме RT «Летучка».
По словам эксперта, за последнее время больше всего было продано туров в Египет, Доминикану, на Кубу, в Дубай. Причем наиболее популярным из египетских курортов стал Шарм-эш-Шейх.
Кроме того, турагент перечислила самые востребованные направления для поездок по России.
«В этом году очень популярно стало лететь в Мурманск и ловить северное сияние. Потом Карелия пользуется большим спросом среди тех людей, кто бы не хотел стоять в очередях. Кстати, из регионов летят в Москву, тоже очень интересно посмотреть людям, как наряжена столица», — рассказала Соколова.
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