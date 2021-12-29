Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий

По словам эксперта, за последнее время больше всего было продано туров в Египет, Доминикану, на Кубу, в Дубай. Причем наиболее популярным из египетских курортов стал Шарм-эш-Шейх.

Кроме того, турагент перечислила самые востребованные направления для поездок по России.

«В этом году очень популярно стало лететь в Мурманск и ловить северное сияние. Потом Карелия пользуется большим спросом среди тех людей, кто бы не хотел стоять в очередях. Кстати, из регионов летят в Москву, тоже очень интересно посмотреть людям, как наряжена столица», — рассказала Соколова.



