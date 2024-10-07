Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула в Барселоне

В Барселоне во время соревнований Ironman Calella — Barcelona утонула 41-летняя российская триатлонистка Елена Смирнова. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на сестру погибшей Наталью Пятакову.

Умерла теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева

Отмечается, что погибшую спортсменку нашли поблизости от пляжа Калелья, медики безрезультатно пытались реанимировать Смирнову. Причины смерти уточняются.

Соболезнования родным и близким выразил мэр Калельи Марк Бух.

Ранее бывшая теннисистка, член аллеи спортивной славы Италии Леа Периколи умерла на 90-м году жизни.

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ФОТО: РИА Новости
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