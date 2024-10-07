Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула в Барселоне
7 октября 202420:53
В Барселоне во время соревнований Ironman Calella — Barcelona утонула 41-летняя российская триатлонистка Елена Смирнова. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на сестру погибшей Наталью Пятакову.
Отмечается, что погибшую спортсменку нашли поблизости от пляжа Калелья, медики безрезультатно пытались реанимировать Смирнову. Причины смерти уточняются.
Соболезнования родным и близким выразил мэр Калельи Марк Бух.
Ранее бывшая теннисистка, член аллеи спортивной славы Италии Леа Периколи умерла на 90-м году жизни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru