Умерла теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева

Бывшая теннисистка, заслуженный мастер спорта СССР, спортивный комментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщил журналист Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг», — написал Рост в своем Telegram-канале.

Причина смерти легендарной спортсменки не называется.

Анна Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве в семье главного художника МХАТа Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой и росла среди театральной элиты. В 1953 году Дмитриева начала заниматься теннисом в спортобществе «Динамо», с 16 лет выступала во взрослых турнирах. За свою карьеру спортсменка стала пятикратной чемпионкой СССР в одиночном разряде, девятикратной — в женском парном, четырехкратной — в смешанном парном. Кроме того, Дмитриева четыре раза становилась абсолютной чемпионкой СССР и одерживала победу на открытых первенствах в Венгрии, Скандинавии, Югославии и в других международных турнирах.

По окончании спортивной карьеры Дмитриева, окончившая французское отделение филологического факультета МГУ, начала карьеру спортивного комментатора. С 1975 года бывшая теннисистка работала на радио и телевидении, комментируя соревнования по теннису и бадминтону, а также вела новости спорта.

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