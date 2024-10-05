Умерла бывшая итальянская теннисистка Леа Периколи

Спортсменка начала карьеру в 1950-е годы. Периколи была рекордсменкой по победам в итальянском чемпионате в одиночном, парном разрядах и в миксте — теннисистка выиграла 27 раз. Кроме того, Периколи представляла национальную сборную в девяти турнирах, одержала победу в 8 матчах в одиночном и в 7 играх в парном разряде.

Теннисистка выступала на профессиональном уровне до 40 лет, в 1974 году она дебютировала как журналист в газете il Giornale, в дальнейшем работала в качестве телеведущей и спортивного комментатора. В 2015-м Периколи включили в Зал спортивной славы Италии.

