Умерла бывшая итальянская теннисистка Леа Периколи
Бывшая теннисистка, член аллеи спортивной славы Италии Леа Периколи умерла на 90-м году жизни. Об этом пишет La Repubblica.
Спортсменка начала карьеру в 1950-е годы. Периколи была рекордсменкой по победам в итальянском чемпионате в одиночном, парном разрядах и в миксте — теннисистка выиграла 27 раз. Кроме того, Периколи представляла национальную сборную в девяти турнирах, одержала победу в 8 матчах в одиночном и в 7 играх в парном разряде.
Теннисистка выступала на профессиональном уровне до 40 лет, в 1974 году она дебютировала как журналист в газете il Giornale, в дальнейшем работала в качестве телеведущей и спортивного комментатора. В 2015-м Периколи включили в Зал спортивной славы Италии.
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