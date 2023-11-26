Российская система ПВО уничтожила две ракеты С-200 ВСУ над Азовским морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две зенитные ракеты над акваторией Азовского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 26 ноября, в воскресенье.

Появилось видео попадания обломков сбитого беспилотника в многоэтажку

Атака произошла около 11:00 (мск). По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили переоборудованные для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.

Ракеты противника уничтожены в воздухе, говорится в официальном сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили средства противовоздушной обороны над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Азовское МореУкраинаВСУАтака

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