Российская система ПВО уничтожила две ракеты С-200 ВСУ над Азовским морем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две зенитные ракеты над акваторией Азовского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 26 ноября, в воскресенье.
Атака произошла около 11:00 (мск). По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили переоборудованные для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.
Ракеты противника уничтожены в воздухе, говорится в официальном сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили средства противовоздушной обороны над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru