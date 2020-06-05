Росприроднадзор оценил размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске

Ущерб, который причинен природе из-за разлива топлива с ТЭЦ в Норильске, может составить миллиарды рублей. Об этом сообщил Росприроднадзор, передает РИА Новости.

Пока ищут виновных, спасатели устраняют разлив топлива в Норильске

Утечка топлива из одной из цистерн ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Более 21 тонны вытекшего дизтоплива загрязнило почву и окрестные реки. Специалисты МЧС в настоящее время занимаются ликвидацией последствия ЧП. Специалисты выясняют причины аварии. Среди них называется коррозия хранилищ для топлива, пишут «Дни.ру».

Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов рассказал НСН, как минимизировать последствия катастрофы под Норильском.



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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба "Норникеля"
ТЕГИ:ТопливоКрасноярский КрайРосприроднадзор
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