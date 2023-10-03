Роспотребнадзор проводит расследование после отравления шоколадом в Подмосковье

Подмосковное управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование из-за отравления детей после употребления шоколада, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.

Накануне в деревне Михайлово Московской области госпитализировали трех школьников, съевших во время урока шоколадку.

В Москве 8 сентября пять детей отравились кексами с каннабисом. Специфическое угощение хранил в холодильнике дядя пострадавших, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиПодмосковьеРоспотребнадзорОтравлениеШоколад

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