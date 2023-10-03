Роспотребнадзор проводит расследование после отравления шоколадом в Подмосковье
3 октября 202313:44
Подмосковное управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование из-за отравления детей после употребления шоколада, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.
Накануне в деревне Михайлово Московской области госпитализировали трех школьников, съевших во время урока шоколадку.
В Москве 8 сентября пять детей отравились кексами с каннабисом. Специфическое угощение хранил в холодильнике дядя пострадавших, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru