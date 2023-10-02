СМИ: в Подмосковье госпитализировали съевших шоколад «Аленка» школьников

По информации издания, медики диагностировали у пострадавших острый гастроэнтероколит. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Краснослободске в Мордовии 24 студента отравились газом в медицинском колледже. В реанимацию попали пять учащихся.

В Москве 8 сентября пять детей отравились кексами с каннабисом. Специфическое угощение хранил в холодильнике дядя пострадавших, отмечает «Радиоточка НСН».

