СМИ: в Подмосковье госпитализировали съевших шоколад «Аленка» школьников

В деревне Михайлово Московской области госпитализировали трех школьников, съевших во время урока шоколад «Аленка». Об этом пишет Telegram-канале «112».

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По информации издания, медики диагностировали у пострадавших острый гастроэнтероколит. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Краснослободске в Мордовии 24 студента отравились газом в медицинском колледже. В реанимацию попали пять учащихся.

В Москве 8 сентября пять детей отравились кексами с каннабисом. Специфическое угощение хранил в холодильнике дядя пострадавших, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ШкольникиГоспитализацияШоколадМосковская Область

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