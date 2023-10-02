СМИ: в Подмосковье госпитализировали съевших шоколад «Аленка» школьников
В деревне Михайлово Московской области госпитализировали трех школьников, съевших во время урока шоколад «Аленка». Об этом пишет Telegram-канале «112».
По информации издания, медики диагностировали у пострадавших острый гастроэнтероколит. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Краснослободске в Мордовии 24 студента отравились газом в медицинском колледже. В реанимацию попали пять учащихся.
В Москве 8 сентября пять детей отравились кексами с каннабисом. Специфическое угощение хранил в холодильнике дядя пострадавших, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Магазины Decathlon в РФ откроются в декабре
- Кадыров одобрил назначение своей дочери на пост вице-премьера Чечни
- СМИ: Журова пожалела, что не заставила сына заниматься музыкой в детстве
- СМИ: в Подмосковье госпитализировали съевших шоколад «Аленка» школьников
- Instagram заблокировал страницу сына Кадырова Адама
- В США признались в неспособности оказывать долгосрочную помощь Украине
- Отопительный сезон в Москве начнется 3 октября
- Гинцбург: обновленная вакцина «Спутник V» поступит в медучреждения в декабре
- В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль
- Верховный суд США отказался запрещать Трампу участвовать в выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru