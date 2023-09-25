Сервис доставки «Самокат» штрафовали после отравления более 270 петербуржцев

Штрафы за проживание не по прописке в России отменять не будут

Многофункциональный комплекс с бассейнами «Вышка» появится в Москворечье-Сабурово

Церемония прощания с экс-министром экономики Ясиным состоится 28 сентября в здании ВШЭ

Из «Газели» в Москве на ходу выпала девушка, водителя разыскивают

Новую программу социальной адаптации для детей с ментальными особенностями запустили в Москве