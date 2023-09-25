Сервис доставки «Самокат» штрафовали после отравления более 270 петербуржцев

Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал сервис доставки «Самокат» за санитарные нарушения, которые были выявлены после отравления более 270 человек продукцией сети кафе Greenbox. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

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Роспотребнадзор в ходе внеплановой проверки установил ряд нарушений в работе службы доставки. У большинства пострадавших оказалась острая кишечная инфекция после использования готовой продукции Greenbox.

В частности, холодильники не поддерживали требуемую температуру, также не был соблюден срок годности продуктов. Уточняется, что размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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