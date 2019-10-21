Роспотребнадзор проверит все дамбы в стране после трагедии под Красноярском
Росприроднадзор проведет проверку после прорыва дам под Красноярском. Речь идет о тех участках, где работает компания «Сисим», уточняют Известия. Поясняется, что проверка начнется в среду, 23 октября.
Помимо этого, в ведомстве заявили о намерении осмотреть и все остальные дамбы в стране после случившейся трагедии, которая унесла жизни 15 человек, отмечает «Свободная пресса». В Роспотребнадзоре уточнили, что в понедельник, 21 октября, ведомство планирует обратиться в правительство «с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты», сообщает Москва 24.
Накануне стало известно, что Министерство труда России выплатит семьям погибших в Красноярском крае по 1 млн рублей в качестве компенсации.
Ранее руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев рассказал в эфире НСН, что при добыче золота в России зачастую экономят на элементарных мерах безопасности.
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