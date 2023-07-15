Роспотребнадзор провел профилактику в здании ВГТРК после обнаружения подозрительного конверта
Роспотребнадзор провел профилактические мероприятия в здании медиахолдинга ВГТРК в Москве после обнаружения конверта с неизвестным порошком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ведомства.
«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК», — указано в сообщении.
По данным СМИ, специалисты федеральной службы в костюмах химзащиты провели дезинфекцию в помещении экспедиции ВГТРК и всех прилегающих к ней комнатах.
Ранее стало известно, что в здание ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля доставили подозрительную посылку с белым веществом неизвестного происхождения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из здания вывели нескольких людей, которых передали медикам. Обнаруженное вещество отправят на экспертизу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru