Роспотребнадзор провел профилактику в здании ВГТРК после обнаружения подозрительного конверта

«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК», — указано в сообщении.

По данным СМИ, специалисты федеральной службы в костюмах химзащиты провели дезинфекцию в помещении экспедиции ВГТРК и всех прилегающих к ней комнатах.

Ранее стало известно, что в здание ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля доставили подозрительную посылку с белым веществом неизвестного происхождения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из здания вывели нескольких людей, которых передали медикам. Обнаруженное вещество отправят на экспертизу.

