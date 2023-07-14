СМИ: в здание ВГТРК доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом

После обнаружения конверта к зданию вызвали полицию и скорую медицинскую помощь.

По данным канала, внутри посылки находилось белое вещество неизвестного происхождения - его отправят на экспертизу. Информации о пострадавших нет, однако из здания вывели нескольких людей, которых передали медикам.

Ранее главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что на её имя на работу «прислали бандероль со следами взрывчатки», в которой вместо взрывного устройства оказалась сексуальная игрушка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

