СМИ: в здание ВГТРК доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом
Подозрительная посылка с неизвестным веществом была доставлена в здание медиахолдинга ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля, сообщает Telegram-канал Baza.
После обнаружения конверта к зданию вызвали полицию и скорую медицинскую помощь.
По данным канала, внутри посылки находилось белое вещество неизвестного происхождения - его отправят на экспертизу. Информации о пострадавших нет, однако из здания вывели нескольких людей, которых передали медикам.
Ранее главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что на её имя на работу «прислали бандероль со следами взрывчатки», в которой вместо взрывного устройства оказалась сексуальная игрушка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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