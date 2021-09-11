Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти двух покупательниц

Московское отделение Роспотребнадзора открыло "горячую линию" для клиентов "Магнита" в Москве, где ранее от отравления погибли две покупательницы. Такое сообщение есть на сайте ведомства.

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"электронная "горячая линия" для жителей, проживающих по адресу: город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещённого по указанному адресу", - отметили в управлении.

Ранее бабушка и ее внучка погибли в результате отравления. Накануне они купили арбуз в указанном магазине. Причиной смерти 15-летней жительницы Москвы, отравившейся арбузом, стала полиорганная недостаточность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваОтравлениеРоспотребнадзор
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