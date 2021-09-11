Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти двух покупательниц

"электронная "горячая линия" для жителей, проживающих по адресу: город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещённого по указанному адресу", - отметили в управлении.

Ранее бабушка и ее внучка погибли в результате отравления. Накануне они купили арбуз в указанном магазине. Причиной смерти 15-летней жительницы Москвы, отравившейся арбузом, стала полиорганная недостаточность.