Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти двух покупательниц
Московское отделение Роспотребнадзора открыло "горячую линию" для клиентов "Магнита" в Москве, где ранее от отравления погибли две покупательницы. Такое сообщение есть на сайте ведомства.
"электронная "горячая линия" для жителей, проживающих по адресу: город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещённого по указанному адресу", - отметили в управлении.
Ранее бабушка и ее внучка погибли в результате отравления. Накануне они купили арбуз в указанном магазине. Причиной смерти 15-летней жительницы Москвы, отравившейся арбузом, стала полиорганная недостаточность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru