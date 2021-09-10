Арбуз не при чём. Причины смертельного отравления в московской семье под вопросом

Бабушка и внучка, умершие в Москве после, как считалось изначально, в результате отравления арбузом, могли скончаться совсем по другой причине. Об этом заявила диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Она предполагает, что речь, в частности, может идти об аденовирусной или ротавирусной инфекции. По словам Денисовой, валить всё на арбуз было бы неверно.

«Давайте предположим, что именно арбуз явился возбудителем заболевания. Бахчевые, которые продаются в местах санкционированной торговли, должны проверяться на наличие токсичных веществ. Если же арбуз был куплен в магазине, тогда это щекотливая тема. Получается, что наши дозорные органы плохо поработали, и опасная продукция была допущена к продаже, чего в принципе быть не должно», – подчеркнула эксперт в эфире «Радио 1».