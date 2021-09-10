Арбуз не при чём. Причины смертельного отравления в московской семье под вопросом
Бабушка и внучка, умершие в Москве после, как считалось изначально, в результате отравления арбузом, могли скончаться совсем по другой причине. Об этом заявила диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Она предполагает, что речь, в частности, может идти об аденовирусной или ротавирусной инфекции. По словам Денисовой, валить всё на арбуз было бы неверно.
«Давайте предположим, что именно арбуз явился возбудителем заболевания. Бахчевые, которые продаются в местах санкционированной торговли, должны проверяться на наличие токсичных веществ. Если же арбуз был куплен в магазине, тогда это щекотливая тема. Получается, что наши дозорные органы плохо поработали, и опасная продукция была допущена к продаже, чего в принципе быть не должно», – подчеркнула эксперт в эфире «Радио 1».
Специалист разъяснила, как избежать отравления арбузом. Первое правило – приобретать его следует только в местах санкционированной торговли, и не стоит этого делать у дорог и на других спонтанных развалах.
Между тем, из дома на юго-востоке Москвы, где отравились трое человек, госпитализировали ещё двух детей с теми же симптомами. Это мальчики 9-и и 11-и лет. По предварительным данным, они не ели арбуз. Бабушка и внучка 15-и лет умерли, госпитализированную мать девочки перевели в реанимацию – её состояние ухудшилось.
Семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице. В торговой сети сняли партию арбузов с продаж. Уже установлено, что она прошла ранее проверку в государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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