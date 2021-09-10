Названа причина смерти 15-летней москвички, отравившейся арбузом

Причиной смерти 15-летней жительницы Москвы, отравившейся арбузом, стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в следственном управлении.

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Полиорганная недостаточность характеризуется сбоем в работе двух или более систем организма. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза установит, что вызвало такое состояние у девочки.

Накануне было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и девочки-подростка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Торговая сеть «Магнит», где был куплен арбуз, начала внутреннее расследование.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Отравление
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