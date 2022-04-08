Роспотребнадзор обнаружил в продукции Kinder сальмонеллу
Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в продукции Kinder, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что бактерию Salmonella Typhimurium нашли таких линейках, как Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, Schokobons, Mix cross cat Kinder, Happy snack.
«Принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции», - добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее Роскачество обнаружило клостридий и кишечную палочку в некоторых образцах готовых мясных и печеночных паштетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru