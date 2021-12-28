В Роскачестве нашли кишечную палочку в готовых мясных паштетах

Специалисты изучили готовый паштет с мясом и печенью, упакованный в оболочку или пластиковую форму, 16 торговых марок. В восьми исследованных товарах нашли бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, а также превышение уровней содержания бактерий, дрожжей и антибиотиков.

Антирейтинг Роскачества возглавила продукция ООО «Сибирская продовольственная компания», ЗАО «Лыткаринский МПЗ» и ретейлера «Азбука вкуса».

Организация отмечается, что выявленные нарушения могут быть признаком ненадлежащей гигиены персонала на производстве, нарушений технологических процессов либо неправильной транспортировки, хранения или реализации товара.

Ранее Роскачество проверило рыбные консервы из сайры 19 торговых марок, напоминает RT. Как выяснили эксперты, в 11 образцах содержался другой вид рыбы: сайру заменяли на тихоокеанскую сельдь или дальневосточные сардины.

