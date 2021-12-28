В Роскачестве нашли кишечную палочку в готовых мясных паштетах
Роскачество обнаружило клостридий и кишечную палочку в некоторых образцах готовых мясных и печеночных паштетов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Специалисты изучили готовый паштет с мясом и печенью, упакованный в оболочку или пластиковую форму, 16 торговых марок. В восьми исследованных товарах нашли бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, а также превышение уровней содержания бактерий, дрожжей и антибиотиков.
Антирейтинг Роскачества возглавила продукция ООО «Сибирская продовольственная компания», ЗАО «Лыткаринский МПЗ» и ретейлера «Азбука вкуса».
Организация отмечается, что выявленные нарушения могут быть признаком ненадлежащей гигиены персонала на производстве, нарушений технологических процессов либо неправильной транспортировки, хранения или реализации товара.
Ранее Роскачество проверило рыбные консервы из сайры 19 торговых марок, напоминает RT. Как выяснили эксперты, в 11 образцах содержался другой вид рыбы: сайру заменяли на тихоокеанскую сельдь или дальневосточные сардины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Лавров предложил расширить число регионов для переселения соотечественников
- В Роскачестве нашли кишечную палочку в готовых мясных паштетах
- Лавров: Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США
- Мясников рассказал об опасности обезболивающих при похмелье
- Россияне потратили на вакцинные туры за границу почти 310 млн рублей
- Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден
- СК проверит информацию о жестоком обращении с ребенком в кировском детском саду
- В ЦБ выразили надежду на снижение инфляции к концу 2022 года
- Туроператоры пожаловались в Роспотребнадзор на невыплату компенсаций по страховке пьяным туристам
- Косачев: Россия имеет право защищать своих граждан за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru