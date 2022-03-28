Роспотребнадзор контролирует уровень радиации в РФ из-за пожаров в зоне Чернобыльской АЭС
Радиационная обстановка в России на фоне лесных пожаров рядом с Чернобыльской атомной электростанцией остается стабильной. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что из-за боевых действий в Чернобыльской зоне отчуждения загорелось более десяти гектаров леса. Уполномоченный призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить оборудование и специалистов для тушения, пишет Газета.ру.
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