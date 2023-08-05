Росморречфлот: Танкер «Сиг» получил пробоину из-за атаки морского беспилотника

Танкер «Сиг» в Керченском проливе получил повреждение в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, судно атаковал морской дрон. Об этом сообщает Росморречфлот.

Морской спасцентр сообщил о повреждении танкера в Керченском проливе

Ранее в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска заявили, что судно в проливе было повреждено при атаке со стороны Украины. Отмечалось, что экипаж в безопасности.

По данным Росморречфлота, танкер петербургской компании «Транспетрочарт» с 11 членами экипажа получил пробоину в 23:20 4 августа.

«Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу ... Пострадавших нет. Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в МО», — отмечается в сообщении в Telegram-канале агентства.

В район ЧП направили два судна Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы». Позже поступление забортной воды прекратилось, была начата подготовка к откачке кормовых балластных танков и установке пластыря.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Крылов
ТЕГИ:ВСУКораблиКерченский Пролив

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