Морской спасцентр сообщил о повреждении танкера в Керченском проливе

Танкер в Керченском проливе получил повреждения при атаке со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.

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Ранее в Сети появились данные об ударе беспилотника ВСУ по судну, группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива.

«Можно сказать, что танкер поврежден в самом проливе, только с юга», — указали в центре.

По данным ведомства, в результате атаки было повреждено машинное отделение судна. Экипаж танкера находится в безопасности.

К месту ЧП в Керченском проливе прибыли два буксира, решается вопрос о буксировке танкера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиКерченский Пролив

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