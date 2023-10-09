Росгвардия задержала у школы в Иркутске психически нездорового мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали возле школы №16 в Иркутске мужчину, который неадекватно себя вел, задержанного передали врачам скорой помощи. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.
По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 7 октября. Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили сигнал тревоги. Охранник школы сообщил о странном мужчине у входа в здание, который кричит и пугает детей и родителей. Правоохранители прибыли на место.
«Поняв, что мужчина пребывает в психически неуравновешенном состоянии, росгвардейцы задержали правонарушителя», — отметили в ведомстве.
При этом региональное управление Росгвардии опровергло сообщения о том, что неадекватный мужчина якобы напал с ножом на охранника школы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru