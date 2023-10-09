Росгвардия задержала у школы в Иркутске психически нездорового мужчину

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 7 октября. Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили сигнал тревоги. Охранник школы сообщил о странном мужчине у входа в здание, который кричит и пугает детей и родителей. Правоохранители прибыли на место.

«Поняв, что мужчина пребывает в психически неуравновешенном состоянии, росгвардейцы задержали правонарушителя», — отметили в ведомстве.

При этом региональное управление Росгвардии опровергло сообщения о том, что неадекватный мужчина якобы напал с ножом на охранника школы.

