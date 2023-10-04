Угрожавшего ножом школьника в Москве задержали полицейские

Подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям в школе на юго-востоке Москвы, задержали полицейские. Об этом сообщает источник телеграм-канала SHOT.

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Инцидент произошел сегодня днем в московской школе №1208. Ранее сообщалось, что 12-летнего школьника, бегавшего с ножом и выкрикивавшего угрозы педагогам и ученикам, заперли в кабинете на четвёртом этаже. С ним вели переговоры прибывшие на место происшествия полицейские. Сейчас правоохранители выясняют причины ЧС.

В результате произошедшего никто не пострадал.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваНападениеШкола

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