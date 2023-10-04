Угрожавшего ножом школьника в Москве задержали полицейские
4 октября 202318:36
Подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям в школе на юго-востоке Москвы, задержали полицейские. Об этом сообщает источник телеграм-канала SHOT.
Инцидент произошел сегодня днем в московской школе №1208. Ранее сообщалось, что 12-летнего школьника, бегавшего с ножом и выкрикивавшего угрозы педагогам и ученикам, заперли в кабинете на четвёртом этаже. С ним вели переговоры прибывшие на место происшествия полицейские. Сейчас правоохранители выясняют причины ЧС.
В результате произошедшего никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru