Росгвардия задержала россиянина за двойное убийство тридцатилетней давности

Сотрудники Росгвардии задержали россиянина, подозреваемого в расстреле двоих людей в Северске (Томская область) в 1994 году. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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Отмечается, что преступление произошло в одном из гаражных боксов. Фигурант произвел не менее четырех выстрелов в двоих незнакомцев, после чего покинул пределы региона. Силовики смогли 30 лет спустя установить свидетелей по делу, которые и помогли изобличить преступника.

Росгвардейцы задержали злоумышленника в Набережных Челнах (Республика Татарстан), мужчина полностью признал вину. Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Ранее в подмосковном Солнечногорске 49-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершенном 29 лет назад

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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