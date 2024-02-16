Росгвардия задержала россиянина за двойное убийство тридцатилетней давности

Отмечается, что преступление произошло в одном из гаражных боксов. Фигурант произвел не менее четырех выстрелов в двоих незнакомцев, после чего покинул пределы региона. Силовики смогли 30 лет спустя установить свидетелей по делу, которые и помогли изобличить преступника.

Росгвардейцы задержали злоумышленника в Набережных Челнах (Республика Татарстан), мужчина полностью признал вину. Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Ранее в подмосковном Солнечногорске 49-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершенном 29 лет назад

