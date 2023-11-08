Человеческий скелет нашли неподалеку от школы в Подмосковье
Несовершеннолетний учащийся обнаружил человеческий скелет неподалеку от школы в Серпухове (Московская область), по факту произошедшего ведется проверка. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области.
Отмечается, что ребенок также нашел фрагменты одежды погибшего. Каких-либо повреждений при осмотре скелета не обнаружено.
Следствие предположило, что были найдены останки мужчины 1974 года рождения, назначена судмедэкспертиза.
Ранее жителя города Приозерска Ленинградской области заподозрили в убийстве и расчленении собутыльника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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