Человеческий скелет нашли неподалеку от школы в Подмосковье

Несовершеннолетний учащийся обнаружил человеческий скелет неподалеку от школы в Серпухове (Московская область), по факту произошедшего ведется проверка. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области.

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Отмечается, что ребенок также нашел фрагменты одежды погибшего. Каких-либо повреждений при осмотре скелета не обнаружено.

Следствие предположило, что были найдены останки мужчины 1974 года рождения, назначена судмедэкспертиза.

Ранее жителя города Приозерска Ленинградской области заподозрили в убийстве и расчленении собутыльника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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