В Подмосковье задержали мужчину по делу об убийстве 29-летней давности
В подмосковном Солнечногорске 49-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершенном 29 лет назад, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что убийство произошло в сентябре 1994 года. После этого мужчина покинул Московскую область и переехал в один из регионов Северного Кавказа, где работал пастухом.
В доме обвиняемого нашли вещи убитого. Свидетели сообщили, что в день преступления он выходил из дома, где было совершено преступление.
В квартире на улице Чекистов в Краснодаре нашли тела трех подростков. Следователи обнаружили следы употребления наркотических веществ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье задержали мужчину по делу об убийстве 29-летней давности
- Киберэксперт: количество фишинговых сайтов в октябре выросло на 229%
- Боррель: новый пакет санкций Евросоюза затронет алмазы и нефть
- В брянском поселке Новенькое при обстреле ВСУ поврежден жилой дом
- В Госдуме назвали доплату к пенсиям альтернативой компенсации советских вкладов
- Зиньковский, Литвинов и Уткин покинули расположение сборной России
- «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве откроют 30 ноября
- Вика и Вадим Цыгановы навестили вагнеровцев, ставших членами полка «Ахмат
- В Новосибирске полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа
- СМИ: Охрана внучки Байдена открыла огонь по угонщикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru