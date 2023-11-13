В Подмосковье задержали мужчину по делу об убийстве 29-летней давности

Отмечается, что убийство произошло в сентябре 1994 года. После этого мужчина покинул Московскую область и переехал в один из регионов Северного Кавказа, где работал пастухом.

В доме обвиняемого нашли вещи убитого. Свидетели сообщили, что в день преступления он выходил из дома, где было совершено преступление.

В квартире на улице Чекистов в Краснодаре нашли тела трех подростков. Следователи обнаружили следы употребления наркотических веществ, передает «Радиоточка НСН».

