В Подмосковье задержали мужчину по делу об убийстве 29-летней давности

В подмосковном Солнечногорске 49-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершенном 29 лет назад, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.

Человеческий скелет нашли неподалеку от школы в Подмосковье

Отмечается, что убийство произошло в сентябре 1994 года. После этого мужчина покинул Московскую область и переехал в один из регионов Северного Кавказа, где работал пастухом.

В доме обвиняемого нашли вещи убитого. Свидетели сообщили, что в день преступления он выходил из дома, где было совершено преступление.

В квартире на улице Чекистов в Краснодаре нашли тела трех подростков. Следователи обнаружили следы употребления наркотических веществ, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоСледственный КомитетМосковская Область

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