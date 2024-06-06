ФСБ задержан злоумышленник при попытки совершить диверсию под Белгородом
Сотрудники ФСБ РФ задержали мужчину при попытке заложить взрывное устройство на железнодорожных путях под Белгородом, сообщает «Российская газета».
По словам представителя пресс-службы УФСБ по Белгородской области Оксаны Ищенко, злоумышленник самостоятельно приобрел компоненты взрывного устройства и планировал совершить диверсию на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры.
«Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ», - отметила Ищенко.
Она также добавила, что фигуранту уголовного дела теперь грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала севастопольца, готовившего покушение на военного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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