ФСБ задержан злоумышленник при попытки совершить диверсию под Белгородом

Сотрудники ФСБ РФ задержали мужчину при попытке заложить взрывное устройство на железнодорожных путях под Белгородом, сообщает «Российская газета».

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По словам представителя пресс-службы УФСБ по Белгородской области Оксаны Ищенко, злоумышленник самостоятельно приобрел компоненты взрывного устройства и планировал совершить диверсию на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры.

«Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ», - отметила Ищенко.

Она также добавила, что фигуранту уголовного дела теперь грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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