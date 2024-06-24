Росгвардия в Москве задержала группировку, продающую психотропные вещества

Росгвардия задержали в Москве участников криминальной группы, незаконно распространяющей сильнодействующие медицинские препараты, сообщила пресс-служба ведомства.

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По версии следствия задержанные сотрудники медицинских организаций незаконно выписывали рецепты на сильнодействующие и психотропные вещества, в дальнейшем клиенты приобретали их в подконтрольных аптечных пунктах. Сами лекарства в целях конспирации продавались без упаковок.

За одну рабочую смену злоумышленники оказывали услуги 300 наркозависимым, которые были готовы заплатить за рецепт от 2500 до 4000 тысяч рублей.

Уточняется, что задержание состоялось при содействии сотрудников МВД.

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ФОТО: пресс-служба Росгвардии
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