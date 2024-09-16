Росгвардия выяснила причину нападения в коррекционной школе Челябинска
Причиной нападения подростка с ножом и молотком на одноклассников и преподавателя в филиале коррекционной школы №68 в городе Челябинске стал конфликт с другими учащимися. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление Росгвардии по Уральскому округу.
Отмечается, что после совершения преступления несовершеннолетний заперся в одном из школьных помещений. После этого сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь, эвакуировали находившихся в школе и задержали подростка.
По данным областного Минздрава, состояние двоих пострадавших детей стабильное, еще одному ребенку и взрослому (попытавшейся задержать злоумышленника учительнице) операция не понадобилась.
По факту произошедшего Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статьям «Организация убийства» и «Халатность».
Ранее эксперт по комплексной безопасности Союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андрей Павлов заявил, что привлекать к охране школ необходимо Росгвардию, так как один охранник и одна рамка-металлодетектор не защитят учеников от вооруженного нападения.
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