Четыре человека пострадали при нападении школьника с молотком в Челябинске

По данным Telegram-канала 112, одна из пострадавших школьниц находится в критическом состоянии. Девочку увезли в экстренную реанимацию областной больницы. По словам источника издания, у 13-летней школьницы серьезная черепно-мозговая травмы и другие повреждения.

Сейчас следователи беседуют с задержанным подростком. Выясняется, как подросток смог пронести в школу молоток и нож. На входе в школу сидит охранник, также проход в учебное заведение оборудован рамками металлодетекторов.

Ранее три человека погибли в результате нападения мужчины на толпу отдыхающих на фестивале в честь 650-летия немецкого города Золинген, напоминает «Свободная пресса».

