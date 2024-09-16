Четыре человека пострадали при нападении школьника с молотком в Челябинске

Четыре человека пострадали в результате нападения школьника с молотком на учеников и учителей, передает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена региона.

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По данным Telegram-канала 112, одна из пострадавших школьниц находится в критическом состоянии. Девочку увезли в экстренную реанимацию областной больницы. По словам источника издания, у 13-летней школьницы серьезная черепно-мозговая травмы и другие повреждения.

Сейчас следователи беседуют с задержанным подростком. Выясняется, как подросток смог пронести в школу молоток и нож. На входе в школу сидит охранник, также проход в учебное заведение оборудован рамками металлодетекторов.

Ранее три человека погибли в результате нападения мужчины на толпу отдыхающих на фестивале в честь 650-летия немецкого города Золинген, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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