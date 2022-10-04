Росгвардия предотвратила теракт в Мелитополе у детской площадки
Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у детской площадки в Мелитополе, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что во дворе дома №139 на улице Александра Невского была обнаружена ручная оборонительная граната, которую в последствии уничтожили.
«Радиус разлета её убойных осколков составляет 150 м. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», - подчеркнули в Росгвардии.
В пресс-службе добавили, что граната была оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем. По словам специалистов ведомства, это говорит «о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта».
Ранее сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, обезвредив установленные на опорах ЛЭП самодельные взрывные устройства, сообщает RT.
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