Росгвардия ликвидировала в Харьковской области лидера ячейки теробороны Украины
Российский спецназ ликвидировал в Харьковской области лидера ячейки теробороны Украины, сообщает пресс-служба Росгвардии.
В сообщении говорится, что возглавляемая им вооруженная группа без опознавательных знаков «скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск». Росгвардейцы предложили диверсантам сдаться, однако они отказались и открыли огонь.
«При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», - отметили в ведомстве.
В Росгвардии добавили, что после боя на прилегающей местности был обнаружен тренировочный лагерь территориальной обороны Украины.
Ранее Росгвардия помогла Вооружённым силам РФ уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковую группу украинских войск в Харьковской области, сообщает RT.
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