Росгвардия ликвидировала в Харьковской области лидера ячейки теробороны Украины

В сообщении говорится, что возглавляемая им вооруженная группа без опознавательных знаков «скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск». Росгвардейцы предложили диверсантам сдаться, однако они отказались и открыли огонь.

«При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», - отметили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что после боя на прилегающей местности был обнаружен тренировочный лагерь территориальной обороны Украины.

Ранее Росгвардия помогла Вооружённым силам РФ уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковую группу украинских войск в Харьковской области, сообщает RT.

