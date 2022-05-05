Росгвардия ликвидировала в Харьковской области лидера ячейки теробороны Украины

Российский спецназ ликвидировал в Харьковской области лидера ячейки теробороны Украины, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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В сообщении говорится, что возглавляемая им вооруженная группа без опознавательных знаков «скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск». Росгвардейцы предложили диверсантам сдаться, однако они отказались и открыли огонь.

«При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», - отметили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что после боя на прилегающей местности был обнаружен тренировочный лагерь территориальной обороны Украины.

Ранее Росгвардия помогла Вооружённым силам РФ уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковую группу украинских войск в Харьковской области, сообщает RT.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ПерестрелкаУкраинаРосгвардия
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