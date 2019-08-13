Где «Буревестник», там и ракета до Луны. В России посмеялись над словами Трампа
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах рассказал НСН, что в истерии вокруг взрыва на полигоне не все версии разумны.
США сделали для себя выводы после взрыва на российском военном полигоне под Северодвинском, написал президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, Америка обладает похожими технологиями, однако более продвинутыми. Трамп добавил, что взрыв российской крылатой ракеты «Буревестник» заставил граждан беспокоиться о загрязнении воздуха не только вблизи от объекта, но и далеко за его пределами. Это, по заявлению американского лидера, «нехорошо».
В эфире НСН начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев оценил заявление американского президента (слушайте аудио).
«Господин Трамп как всегда использует это максимально в экономическом и выгодном для него отношении. Все те комментарии, которые уже были на эту тему, говорят об одном – да, произошло ЧП, да, проводились испытания, да, погибли люди. В этой истерии, которая там происходит, думаю, можно не только до “Буревестника” дойти, а можно дойти до ракеты, которая полетела на Луну», — сказал он.
Напомним, что послу инцидента под Архангельском американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на данные американской разведки, что гибель людей была связана с неудачным испытанием новейшей ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По официальной версии, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В то же время глава «Росатома» Алексей Лихачев на прощании с погибшими в результате инцидента заявил, что они испытывали некое «новое специзделие».
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