Росэнергоатом: повреждение резервной линии электропередачи ЗАЭС не повлияет на её работу

Повреждение в результате обстрела с украинской стороны резервной линии электропередачи Запорожской АЭС не повлияет на работу станции, поскольку функционирует вторая линия. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время оценить степень повреждения линии достаточно сложно.

Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины

«Линия напряжением 330 кВ повреждена, осталась линия 750 кВ», - добавил Карчаа.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаОбстрелМАГАТЭАЭС
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