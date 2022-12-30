Росэнергоатом: повреждение резервной линии электропередачи ЗАЭС не повлияет на её работу

Повреждение в результате обстрела с украинской стороны резервной линии электропередачи Запорожской АЭС не повлияет на работу станции, поскольку функционирует вторая линия. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время оценить степень повреждения линии достаточно сложно.