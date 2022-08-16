«Росэнергоатом»: Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская атомная электростанция вернулась к штатному режиму работы после диверсий на отходящих от неё высоковольтных линиях электропередачи. Как сообщил оператор всех АЭС в России концерн «Росэнергоатом», с 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС.

«В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №2 и №3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику», - говорится в сообщении концерна.

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В «Росэнергоатоме» уточнили, что на энергоблоке №4 с 31 мая 2022 года выполняется плановый ремонт. Энергоблок №1 с 19 декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации. В сообщении концерна также подчёркивается, что радиационный фон на самой станции и на прилегающих территориях находится на уровне нормы эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее ФСБ России сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области были подорваны шесть опор высоковольтных ЛЭП. Через эти линии идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов России. Сейчас диверсантов и их возможных сообщников ищут. Охрана объектов атомной энергетики усилена.

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ФОТО: Константин Чалабов / РИА Новости
ТЕГИ:ФСБАЭСКурская Область
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