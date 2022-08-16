«Росэнергоатом»: Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская атомная электростанция вернулась к штатному режиму работы после диверсий на отходящих от неё высоковольтных линиях электропередачи. Как сообщил оператор всех АЭС в России концерн «Росэнергоатом», с 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС.

«В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №2 и №3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику», - говорится в сообщении концерна.